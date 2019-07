Staatschutz ermittelt

Mann in Berlin-Friedrichshain attackiert und rassistisch beschimpft

03.07.2019, 17:15 Uhr | AFP

Einsatzwagen der Polizei: Drei Männer sind in Berlin aneinander geraten. (Symbolbild) (Quelle: Waldmüller/imago images)

In Berlin ist es zu einer nächtlichen Schlägerei gekommen, nachdem ein dunkelhäutiger Deutscher rassistisch beleidigt worden sein soll. Nach dem Vorfall steht Aussage gegen Aussage.

In der Nacht zum Mittwoch ist in Berlin ein dunkelhäutiger Deutscher rassistisch beleidigt und verletzt worden. Der 46-jährige soll vor einem Imbiss im Stadtteil Friedrichshain nach Polizeiangaben zunächst von zwei Männern beschimpft worden sein. Er stieg demnach in sein Auto und wollte losfahren. Die beiden Verdächtigen blockierten das Fahrzeug allerdings, woraufhin es zu einer Schlägerei kam.





Der Mann gab an, der 39-Jährige und der 40-Jährige hätten ihn getreten und geschlagen. Die beiden mutmaßlichen Täter gaben ihrerseits an, der Andere sei ebenfalls gewalttätig gewesen. Ins Krankenhaus kam den Polizeiangaben zufolge keiner der Beteiligten. Der Staatsschutz ermittelt nun wegen Körperverletzung sowie Beleidigung.