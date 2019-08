Einkaufszentrum in Duisburg geräumt

Berichte: Polizei sprengt herrenlose Tasche

06.08.2019, 03:30 Uhr | t-online.de, aj

Nordrhein-Westfalen, Duisburg: Polizisten sind aufgrund eines verdächtigen Gegenstandes in einem Einkaufszentrum im Einsatz. (Quelle: Christoph Reichwein/dpa)

Großaufgebot der Polizei in Duisburg: Hunderte Menschen mussten am Montagabend offenbar das Einkaufszentrum Forum in Duisburg verlassen. Der Grund: eine herrenlose Tasche.

Nach der Entdeckung eines verdächtigen Gegenstands wurde das Forum Duisburg am Montagabend geräumt, wie die Polizei bestätigt. Medienberichten zufolge habe es sich dabei vermutlich um eine herrenlose Tasche gehandelt.

Laut einem Bericht der "Westfälische Rundschau" habe die Polizei wegen dem verdächtigen Fund Bombenalarm geschlagen. Experten des Landeskriminalamtes (LKA) reisten aus Düsseldorf an, um das Gepäckstück mit einem Roboter zu untersuchen. Kurz vor Mitternacht wurde die Tasche Berichten zufolge von den Beamten gesprengt. Gegen 0.30 Uhr habe es dann offenbar eine Entwarnung gegeben.





Die Kriminalpolizei werte nun die Bilder der Kameraüberwachung im Einkaufszentrum aus, um den Besitzer der Tasche ausfindig machen zu können, hieß es in einem Bericht des WDR. Zunächst blieb unklar, ob die Tasche vergessen oder absichtlich abgestellt wurde. Erst am Dienstag wolle die Polizei Angaben zum Inhalt der Tasche machen.