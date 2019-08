Polizei ermittelt

Leichenfund in Berlin-Charlottenburg – wurde die Person getötet?

08.08.2019, 14:36 Uhr | tyh, t-online.de

Nach dem Fund einer toten Person in Berlin-Charlottenburg ermittelt die Polizei wegen eines Tötungsdelikts. Nach Angaben der Polizei hat der Körper neben einer Bahntrasse gelegen. (Quelle: dpa)

Die Berliner Polizei geht einem Tötungsdelikt nach: In Grunewald wurde die Leiche eines Mannes gefunden.

Nach dem Fund einer toten Person in Berlin-Charlottenburg ermittelt die Polizei. Der Körper habe in der Halenseestraße neben einer Bahntrasse gelegen, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwochabend. Bei dem Toten handelt es sich um einen 51-jährigen Mann.







Wie die Polizei weiter mitteilte, lassen schwere Verletzungen am Oberkörper darauf schließen, dass der Mann Opfer eines Tötungsdeliktes wurde. Die Ermittlungen dauern an.