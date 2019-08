Norwegen

Angreifer stürmte Moschee mit mehreren Waffen

10.08.2019, 18:49 Uhr

Oslo: In der Nähe der norwegischen Hauptstadt kam es zu Schüssen in einer Moschee. (Quelle: imago images)

In der norwegischen Gemeinde Bærum ist es zu Schüssen in einer Moschee gekommen, es gab einen Verletzten. Ein Verdächtiger wurde von der Polizei festgenommen.

Ein schwer bewaffneter Angreifer ist in eine Moschee in Norwegen eingedrungen und hat einen Gläubigen durch Schüsse verletzt. Ein Verdächtiger sei festgenommen worden, erklärte die Osloer Polizei am Samstag im Kurzmitteilungsdienst Twitter. Der Vorfall ereignete sich in der Stadt Bærum, einem Vorort der norwegischen Hauptstadt.

Der Leiter der Al-Nour-Moschee, Irfan Mushtaq, sagte der Lokalzeitung "Budstikka", ein Gemeindemitglied sei von einem "weißen Mann mit Helm und Uniform" angeschossen worden. Dem Sender TV2 sagte Mushtaq, der Angreifer habe ein Gewehr und mehrere Pistolen getragen. Er habe eine Scheibe eingeschlagen, bevor er um sich geschossen habe.





Der Sender NRK berichtete, die Polizei habe mehrere Waffen im Inneren der Moschee gefunden. Ein Besucher der Moschee habe den Mann überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der Sicherheitsdienst der norwegischen Polizei (PST) erklärte, er verfolge die Entwicklungen. "Es ist zu früh, um Schlüsse daraus zu ziehen", sagte PST-Sprecher Martin Bernsen.