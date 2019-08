Späktakulärer Raubüberfall

Gangster stehlen Geldtransporter in der Schweiz

23.08.2019, 16:10 Uhr | dpa

Eine Szene wie in einem Action-Film: Schwer bewaffnete Verbrecher blockieren eine Schweizer Autobahn und stehlen einen Geldtransporter. Danach legen sie Feuer und fliehen mit der Beute.

Gangster haben mit Maschinengewehren bewaffnet zwei Geldtransporter auf einer Autobahn in der Schweiz überfallen. Mit mehreren Autos blockierten sie die Transporter um kurz nach 3.00 Uhr am frühen Freitagmorgen an einer Ausfahrt bei La Sarraz in der Nähe von Lausanne, wie die Polizei im Kanton Waadt am Freitag berichtete.

Die Besatzung des einen Transporters habe mit dem Fahrzeug fliehen können. Die Insassen des anderen seien zum Aussteigen gezwungen, bedroht und geschlagen worden, berichtete die Polizei.







Die Täter flohen mit der Ladung des Transporters, nachdem sie den Transporter sowie einige ihrer eigenen Autos in Brand gesetzt hatten. Was die Bande erbeutete, konnte die Polizei nicht sagen. In der Region hat es mehrere Überfälle dieser Art gegeben, zuletzt im Juni.