Verdächtiger in Haft

Seit Tagen vermisste 23-Jährige vermutlich tot

30.08.2019, 12:53 Uhr | dpa

Eine 23-Jährige Frau aus Stadum gilt seit fast zwei Wochen als unauffindbar. Nun hat die Polizei einen Mann verhaftet – mit dem Verdacht auf Totschlag.

Eine seit zwölf Tagen vermisste 23-Jährige im deutsch-dänischen Grenzgebiet bei Flensburg ist wahrscheinlich Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen von einem Tötungsdelikt aus. Ein 46-jähriger Mann sei wegen des dringenden Verdachts des Totschlags festgenommen worden, teilte die Polizei in Flensburg mit. Er sitze inzwischen in Untersuchungshaft. Der Verbleib der 23-Jährigen sei weiter ungeklärt.

Anwesen des Verdächtigen durchsucht

Ermittler der Bezirkskriminalinspektion Flensburg hatten Haus und Grundstück des Verdächtigen seit Mittwoch durchsucht. Nach dpa-Informationen liegt das Anwesen in Humptrup direkt an der Grenze.

Die Frau aus Stadum, einer Gemeinde etwa 20 Kilometer westlich von Flensburg, wird seit dem 17. August vermisst. Ermittlungen der Kriminalpolizei hatten ergeben, dass sie vermutlich zuletzt im wenige Kilometer entfernten Ort Schafflund gesehen wurde.





Es lägen Hinweise vor, dass die Frau in Stadum in einen Bus gestiegen und diesen wenig später in Schafflund wieder verlassen haben könnte. In Schafflund wurden die Krankenversicherungskarte und der Personalausweis der Frau gefunden.