In Hotel ausgerastet

Betrunkener besprüht Polizisten mit Feuerlöscher

21.11.2019, 19:06 Uhr | dpa

Erst randaliert er durch ein Hotel in Leipzig, dann greift er Polizisten an. Am Ende wird der 43-jährige Querulant festgenommen – er war stark alkoholisiert.

Ein Hotelgast hat in Leipzig in seiner Unterkunft randaliert und Polizisten mit einem Feuerlöscher besprüht. Der 43-Jährige habe in dem Hotel in der Nacht zu Donnerstag mit Gegenständen geworfen, geschrien und versucht, Türen anderer Zimmer gewaltsam zu öffnen, sagte ein Polizeisprecher. Als die Beamten eintrafen, besprühte der Mann sie mit einem Feuerlöscher – sie erlitten Atemwegs- und Augenreizungen.





Der 43-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von 1,8 Promille ergeben, hieß es. Eine Sachschadenssumme war zunächst nicht bekannt.