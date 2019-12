Raub in Nordrhein-Westfalen

Einbrecher kracht mit Auto in Schaufenster

23.12.2019, 10:07 Uhr | dpa

Mit einer rabiaten Methode hat sich ein Einbrecher in Nordrhein-Westfalen Zugang zu einem Modegeschäft verschafft: Er fuhr mit einem Pkw durch die Scheibe. Nach der Tat entkam der Dieb mit der Beute.

Ein Einbrecher ist mit einem Auto durch die Schaufensterscheibe eines Bekleidungsgeschäft in Kleve gefahren – und hat das Fahrzeug dann am Tatort in der Fußgängerzone zurückgelassen. Ersten Erkenntnissen zufolge erbeutete der Unbekannte in der Nacht zu diesem Montag mehrere hochwertige Handtaschen, wie die Polizei mitteilte.



Beim Eintreffen der Beamten war er bereits zu Fuß geflüchtet, nur das beschädigte Auto stand noch da.