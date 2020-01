Tödlicher Streit in Flensburg

Unbekannte stechen jungen Mann vor Diskothek nieder

01.01.2020, 17:35 Uhr | mja, t-online.de

(Quelle: imago images)

Vor einer Flensburger Diskothek kommt es zum Streit, ein Mann wird niedergestochen. Kurz darauf erliegt er im Krankenhaus seinen Verletzungen. Die Polizei sucht die unbekannten Täter.

Bei einem Streit vor einer Flensburger Diskothek ist ein Mann niedergestochen worden. Er starb kurze Zeit später an seinen Verletzungen. Wie die Polizei Flensburg am Neujahrstag mitteilte, geriet eine Gruppe gegen 2.30 Uhr vor der Diskothek "M1" in Streit. Das 24-jährige Opfer trug mehrere Stichverletzungen davon. Tatverdächtige konnten bislang nicht ermittelt werden, die Polizei sucht Zeugen.



Bereits kurz vor der Tat sollen sich das spätere Opfer und mehrere Männer gestritten haben. Ob dies vor oder in der Diskothek geschah, ist noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen sollen fünf oder sechs Männer im Alter von 20 bis 30 Jahren durch den Marienkirchhof weggelaufen sein. Einige sollen weiße Oberbekleidung getragen haben.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Streit vor oder in der Diskothek beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 04 61/48 40 bei der Bezirkskriminalinspektion Flensburg zu melden.