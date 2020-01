Mit einer Sackkarre

Diebe klauen Geldautomaten aus Hotellobby

13.01.2020, 17:18 Uhr | AFP

Eine einfache Sackkarre: Mit einem solchen Gerät haben die Diebe den Geldautomaten abtransportiert. (Symbolbild) (Quelle: Thinkstock by Getty-Images)

Besonders dreiste Kriminelle haben in Berlin einen ungewöhnlichen Coup gelandet: Mit einer Sackkarre sind sie früh morgens in eine Berliner Hotel gegangen und haben den Geldautomaten mitgenommen.

Einen kompletten Geldautomaten haben Diebe aus der Lobby eines Berliner Hotels gestohlen. Die Täter hätten das schwere Gerät einfach frühmorgens auf eine Sackkarre geladen und aus dem Gebäude gebracht, berichtete die Polizei am Montag unter Berufung auf Gäste des Hotels.

Demnach ereignete sich die Tat am Sonntagmorgen im Bezirk Lichtenberg. Zeugenaussagen zufolge kamen drei Täter in den Eingangsbereich und transportierten den Geldautomaten mit der Sackkarre zu einem Fahrzeug, das sie vor der Tür geparkt hatten. Anschließend entkamen sie mit der Beute. Die Kriminalpolizei arbeitet an der Aufklärung der Tat.