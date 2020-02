Schüsse in Mecklenburg-Vorpommern

Polizist angeschossen, Mann festgenommen, Leiche entdeckt

21.02.2020, 09:16 Uhr | AFP

Ein Anrufer alarmiert die Polizei – vor Ort nimmt der Einsatz dann eine dramatische Wende: Der Mann feuert auf die Beamten. Dann machen die Polizisten einen Fund.

Bei einem Polizeieinsatz in Mecklenburg-Vorpommern ist ein Polizist angeschossen worden, außerdem wurde ein Toter entdeckt. Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Boizenburg habe am Donnerstagabend durch die Wohnungstür mehrfach auf die Beamten geschossen, teilte die Polizei Rostock mit. Ein Polizist sei dabei am Arm verletzt worden, Lebensgefahr bestehe nicht.

Der 42-jährige mutmaßliche Schütze hatte die Polizei zuvor den Angaben zufolge selbst alarmiert, die Wohnungstür allerdings beim Eintreffen der Einsatzkräfte nicht geöffnet. Später legte er seine Waffe selbstständig nieder und wurde unverletzt festgenommen.

Im Zuge der Ermittlungen in der Wohnung wurde auch eine Leiche gefunden. Todesumstände und Hintergründe blieben zunächst unklar. Die Staatsanwaltschaft Schwerin übernahm die Übermittlungen.