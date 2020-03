Handgranaten, Pistolen, Sprengmittel

Waffendepot unter Baum entdeckt

09.03.2020, 16:06 Uhr | dpa

Zwei Holzarbeiter haben in Hessen eine überraschende Entdeckung gemacht: Unter einem entwurzelten Baum befanden sich mehrere Kisten mit etlichen Waffen.

Handgranaten, Pistolen, Sprengmittel: An einem entwurzelten Baum ist im Lahn-Dill-Kreis ein Waffendepot entdeckt worden. Wie die Polizei mitteilte, fanden zwei Männer bei Holzarbeiten bereits am Samstag in einem Waldstück bei Driedorf vier Kisten. Darin lagen der Polizei zufolge unter anderem Handgranaten, Zünder, Sprengmittel sowie zwei scharfe Pistolen. Ein Sturm hatte den Baum demnach entwurzelt und so die Kisten freigelegt.

Mitarbeiter des Landeskriminalamts entschieden laut Polizei, die etwa 150 Sprengkapseln aus Sicherheitsgründen nicht zu transportieren, sondern kontrolliert zu sprengen. Wer die Waffen und Sprengmittel dort lagerte, ist der Polizei zufolge nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.