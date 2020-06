Nach rätselhaftem Tod

Mutmaßlicher Dealer nach Drogentod zweier Jugendlicher in U-Haft

17.06.2020, 15:33 Uhr | dpa

Vergangenen Samstag hatten Eltern eines Jugendlichen ihren Sohn und dessen Kumpel tot aufgefunden. Eine Obduktion ergab Hinweise auf Drogenmissbrauch. Nun sitzt der mutmaßliche Dealer in U-Haft.

Nach dem Drogentod zweier Jugendlicher im schwäbischen Nordendorf hat die Polizei einen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen. Der 33-Jährige sei dringend verdächtig, auch an die 15 und 16 Jahre alten Jungen Rauschgift verkauft zu haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Der Beschuldigte sei am Vortag in seinem Zuhause im nördlichen Landkreis Augsburg festgenommen worden und sitze nun in Untersuchungshaft.



Gewaltverbrechen und Suizid konnten ausgeschlossen werden

Die Eltern des 16-Jährigen hatten am Samstagmorgen die Leichen der beiden Jugendlichen in ihrem Haus in Nordendorf im Landkreis Augsburg entdeckt. Der Jüngere hatte bei seinem Freund übernachtet. Mehr dazu lesen Sie hier.



Die Ermittler schlossen sowohl ein Gewaltverbrechen als auch einen Suizid rasch aus. Ein Drogenvortest bei der Obduktion ergab dann Hinweise auf einen Rauschgiftkonsum.