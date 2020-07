Flüchtiger im Schwarzwald

Neue Hinweise auf Bewaffneten – Polizei durchsucht Wohnung

14.07.2020, 10:00 Uhr | dpa

SEK-Polizisten in Oppenau: Im Schwarzwald sucht ein Großaufgebot der Polizei nach dem Bewaffneten. (Quelle: Philipp von Ditfurth/dpa)

Hunderte Polizisten sind im Einsatz, dazu Spürhunde und Hubschrauber: Im Schwarzwald wird immer noch nach einem bewaffneten 31-Jährigen gesucht. In der Nacht gingen die Beamten neuen Hinweisen nach.

Im Zusammenhang mit dem bewaffneten Räuber von Oppenau hat die Polizei in der Nacht zum Dienstag ein Objekt im Raum Offenburg überprüft. Um welche Art von Gebäude es sich handelte, teilte die Polizei am Dienstag zunächst nicht mit. Es war einer von mehreren Hinweisen über einen möglichen Aufenthaltsort des Flüchtigen, dem die Polizei nachgegangen ist. Gefunden haben die Beamten den 31-Jährigen dort jedoch nicht.

Vermieter verrät Details

Zuletzt hat der letzte Vermieter des Mannes Details aus dem Leben seines früheren Mieters verraten. Demnach hatte sich der 31-Jährige einen Schießstand in der Wohnung eingerichtet. Der Mann habe sich immer extrem auffällig gekleidet. Mehr dazu lesen Sie hier.

Fahndungsfoto des Flüchtigen: Der Mann hatte zwei Polizisten die Waffen entrissen. (Quelle: Polizeipräsidium Offenburg/dpa)



Der Mann hatte am Sonntag vier Polizisten in Oppenau im Schwarzwald bedroht und ihnen ihre Waffen abgenommen. Anschließend war er in den Wald geflüchtet. Die Polizei durchkämmt die Gegend um Oppenau mit mehreren Hundert Einsatzkräften, Polizeihubschraubern und Hundeführern.