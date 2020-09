Haftbefehl in Erfurt

Messerangriff auf Ex-Partnerin: Polizist in Untersuchungshaft

02.09.2020, 00:00 Uhr | dpa

Ein Beamter aus Thüringen soll seiner Ex-Partnerin aufgelauert und sie mit mehreren Messerschnitten im Gesicht angegriffen haben. Spezialkräfte nahmen den Mann später in Braunschweig fest.

Der Thüringer Polizist, der verdächtigt wird, seine Ex-Partnerin mit einem Messer attackiert zu haben, sitzt in Untersuchungshaft. Das Amtsgericht Erfurt habe auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen den Mann erlassen, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Erfurt, Hannes Grünseisen, am Dienstag. Der Polizist sei inzwischen in eine Justizvollzugsanstalt im Freistaat gebracht worden.

Spezialkräfte hatten den Mann einige Stunden zuvor in Braunschweig festgenommen. Nach früheren Angaben Grünseisens war der Mann bereits vom Dienst als Polizist suspendiert worden. Er soll nach den bisherigen Ermittlungen am Montagmittag seiner 45 Jahre alten ehemaligen Partnerin auf einem Parkplatz in Erfurt aufgelauert und sie mit mehreren Messerschnitten im Gesicht angegriffen haben. Die Frau musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach dem Angriff soll der Mann den Ermittlern zufolge mit einem Auto davon gefahren sein. Nach ihm war daraufhin bundesweit gefahndet worden.