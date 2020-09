Zugriff in Russland

Spezialeinheiten nehmen "Jesus von Sibirien" fest

23.09.2020, 08:58 Uhr | AFP

Früher war Sergej Torop Verkehrspolizist. Heute nennt er sich Wissarion und behauptet, die Wiedergeburt Jesu zu sein. Nun wurde der Sektenführer festgenommen. Die Vorwürfe gegen ihn wiegen schwer.

Spezialeinheiten der russischen Polizei haben einen sibirischen Sektenführer festgenommen, der behauptet, eine Wiedergeburt Jesu zu sein. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde der 59 Jahre alte Sergej Torop alias Wissarion mit zwei Helfern in einer abgelegenen Siedlung in der sibirischen Region Krasnojarsk gefasst. Die Ermittler werfen dem selbsternannten Messias vor, Anhänger finanziell ausgenommen und seelisch misshandelt zu haben.

Sektenmitglieder in Siedlungen gestorben

Der frühere Verkehrspolizist Torop hat nach eigenen Worten nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion eine "Erweckung" erlebt. 1991 gründete er eine Sekte namens Kirche des Letzten Testaments.



Sie hat tausende Anhänger, die in abgelegenen Siedlungen in Sibirien leben. In den 90er Jahren waren mehrere Sektenmitglieder durch Suizide oder in Folge der harten Lebensbedingungen und mangelnder medizinischen Versorgung in ihren Siedlungen gestorben.