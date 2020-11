Festnahme in NRW

Angriff in Oberhausen – mehrere Menschen verletzt

19.11.2020, 23:50 Uhr | aj, t-online

Ein Unbekannter hat in Oberhausen mehrere Menschen mit einer Stichwaffe teils lebensgefährlich verletzt. Die Polizei hat den mutmaßlichen Täter festgenommen. Die Hintergründe sind bisher noch unklar.

Ein Mann hat im nordrhein-westfälischen Oberhausen am Donnerstagabend mehrere Menschen mit einer Stichwaffe angegriffen. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, sind bei dem Vorfall vier Menschen verletzt worden. Sie werden den Angaben zufolge in Krankenhäusern zum Teil intensivmedizinisch betreut. Mindestens eine Person schwebe in Lebensgefahr. Der mutmaßliche Täter sei festgenommen und ebenfalls verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die Behörden gehen von einem familiären Hintergrund aus. Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund und weitere Täter gebe es nicht, sagte der Polizeisprecher. Der Polizeieinsatz war nach Angaben des Sprechers gegen 23.42 Uhr beendet. Alarmiert wurde die Polizei demnach bereits um 19.00 Uhr. Der Vorfall ereignete sich im Stadtteil Marienviertel.

Weiter Angaben wollte die Polizei zunächst nicht machen. Die Beamten aus Oberhausen haben demnach Verstärkung von der Polizei Essen angefordert, um die Spuren zu sichern. Zuvor hatte die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" berichtet.