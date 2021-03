Mehrere Tatorte

Zwei Tote bei Schießereien in Virginia Beach

Virginia Beach im US-Bundesstaat Virginia: Hier kam es in der vergangenen Nacht zu mehreren Schießereien. (Quelle: imago images)

In Virginia Beach sind bei Schießereien zwei Menschen ums Leben gekommen. Weitere acht Menschen wurden verletzt. Insgesamt spricht die Polizei von drei Tatorten – und einer chaotischen Nacht.

Horrornacht in Virginia: Nach übereinstimmenden Medienberichten sind in Virginia Beach bei mehreren Schießereien zwei Menschen ums Leben gekommen. Mindestens acht weitere Menschen wurden teils schwer verletzt.



Nachdem in der Stadt in der Region Hampton Roads im US-Bundesstaat Virginia mehrere Schüsse abgefeuert wurden, sei die Polizei am Freitagabend gegen 23 Uhr (Ortszeit) nahe der 20th Street und Atlantic Avenue auf die ersten Opfer gestoßen. Kurz darauf seien einen Block weiter mehrere Schüsse zu hören gewesen. Dort habe ein Polizist den mutmaßlichen Täter mit Schüssen gestoppt und dabei tödlich verletzt.



Die zweite Person, die in der Nacht ums Leben kam, sei wiederum bei einer anderen Schießerei in Virginia Beach getötet worden. Einem Bericht des "Coast Reporter" zufolge, handelt es sich dabei um eine Frau. Derzeit gehe die Polizei nicht davon aus, dass dieser Todesfall in Verbindung mit den ersten beiden Schießereien steht.



Ein Polizeibeamter war zudem von einem Auto angefahren worden und wurde in ein Krankenhaus gebracht. "Wir haben hier einen sehr chaotischen Vorfall, eine sehr chaotische Nacht", fasste es die Polizei bei einer Pressekonferenz zusammen.