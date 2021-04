US-Bundesstaat Indiana

Mindestens acht Tote nach Schießerei bei Paketdienst

16.04.2021, 09:17 Uhr | AFP, dpa, lw

Bei einem Paketdienstleister in den USA sollen bei einer Schießerei mindestens acht Menschen getötet worden sein. Die Lage war unübersichtlich.

Bei einem Schusswaffenangriff in der US-Metropole Indianapolis sind mindestens acht Menschen getötet worden. Die Toten seien in einem Gebäude des Paketdienstes Fedex in der Nähe des internationalen Flughafens von Indianapolis gefunden worden, teilte eine Polizeisprecherin mit. Bei der Tat am Donnerstagabend (Ortszeit) gab es demnach auch mehrere Verletzte.

Zur Schwere der Verletzungen der Opfer machte sie keine Angaben. Mehrere Personen wurden dem US-Nachrichtenportal "Indy Star" zufolge in ein Krankenhaus gebracht. Der mutmaßliche Täter habe sich offenbar selbst erschossen. Man gehe nicht davon aus, dass für die Öffentlichkeit noch Gefahr bestehe.

Die Polizei sei kurz vor Mitternacht zu der Lagerhalle nahe dem Flughafen der Stadt gerufen worden. Umliegende Straßen seien wegen des Polizeieinsatzes zeitweise gesperrt gewesen, schrieb John Perrine von der Indiana State Police auf Twitter.

Immer wieder tödliche Schießereien in den USA

Fedex bedauerte den Vorfall: "Sicherheit hat für uns oberste Priorität, und wir denken an alle Betroffenen. Wir arbeiten daran, mehr Informationen zu sammeln und arbeiten mit den Ermittlungsbehörden zusammen", schrieb das Unternehmen dem Bericht zufolge.

Ein Mann berichtete im örtlichen Fernsehen, er habe den Täter gesehen. "Ich sah einen Mann mit einer Art automatischem Gewehr, er hat wild um sich geschossen. Ich habe mich sofort versteckt." Medienberichten zufolge sind in der Fedex-Niederlassung mehr als 4.000 Menschen beschäftigt.

In den USA sind Schusswaffen weit verbreitet, immer wieder kommt es zu tödlichen Schießereien. Erst am Montag gab es in einer Schule im US-Bundesstaat Tennessee einen Vorfall mit einem Toten. Alle Bemühungen um ein strengeres Waffenrecht sind bisher aber am Widerstand der mächtigen Waffenlobby gescheitert. US-Präsident Joe Biden hat nun einen neuen Anlauf angekündigt, die Schusswaffengewalt im Land einzudämmen.

Hinweis: Falls Sie viel über den eigenen Tod nachdenken oder sich um einen Mitmenschen sorgen, finden Sie hier sofort und anonym Hilfe.