Polizei spricht von Gewalttat

Vier Tote in Potsdam entdeckt – 51-Jährige festgenommen

29.04.2021, 01:08 Uhr | dpa, aj

Ein Krankenwagen steht auf dem Gelände der Oberlinklinik in Potsdam: Vier Menschen wurden nach Angaben der Polizei getötet. (Quelle: Paul Zinken/dpa)

In Potsdam sind vier Menschen getötet und eine Person schwer verletzt worden. Die genauen Hintergründe sind noch unklar. Eine 51-Jährige wurde wegen dringenden Tatverdachts festgenommen.

In einer Potsdamer Klinik sind vier Menschen getötet worden. Sie seien durch "äußere Gewalteinwirkung" gestorben, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochabend. Eine weitere Person sei – ebenfalls durch äußere Gewalt – schwer verletzt worden. Eine 51-jährige Frau sei wegen dringenden Tatverdachts festgenommen worden. Zu ihrer Identität machte die Polizei zunächst keine näheren Angaben.

Nach Informationen des "Tagesspiegel" soll es sich bei den Toten um Patienten gehandelt haben. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es zunächst nicht. Die "Bild" berichtete unter Berufung der Polzei, die Menschen seien nicht in der Klinik, sondern in einer naheliegenden Einrichtung getötet worden. Demnach habe sich der Vorfall im Thusnelda-von-Saldern-Haus ereignet, in dem geistig und körperlich behinderte Menschen betreut werden. t-online kann diese Information aber bisher nicht bestätigen.

Weitere Informationen im Laufe der Nacht

Vor der Oberlinklinik in der Rudolf-Breitscheid-Straße standen Polizeiautos und Krankenwagen. Die Einsatzkräfte seien seit kurz vor 21 Uhr im Einsatz. Auch die Notfallseelsorge war vor Ort. Polizisten standen vor einem Gebäude auf dem Klinikgelände. Ob die Opfer Patienten waren, wurde zunächst nicht mitgeteilt.

Die Oberlinklinik im Stadtteil Babelsberg ist eine Orthopädische Fachklinik. Sie hat laut Angaben auf der Website rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 2018 hatte die Klinik 162 Betten. Die Polizei kündigte weitere Informationen im Laufe der Nacht an.