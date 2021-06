Weltweite Razzien

Organisierte Kriminalität: 70 Festnahmen in Deutschland

08.06.2021, 11:04 Uhr | AFP, sle

Polizisten verlassen eine Villa in Leverkusen: Bei Ermittlungen gegen Clankriminalität durchsuchen derzeit Spezialkräfte der Polizei rund 30 Objekte in Nordrhein-Westfalen. (Quelle: Marcel Kusch/dpa)

Tonnenweise Kokain, Hunderte Waffen und mehrere Luxusfahrzeuge haben Ermittler bei einer groß angelegten Razzia sichergestellt. Weltweit wurden Menschen festgenommen. Der Aktion war ein ausgeklügelter Plan vorausgegangen.

Mit einer ausgeklügelten Ausforschungsaktion ist internationalen Ermittlern ein weltweiter Schlag gegen das organisierte Verbrechen gelungen: 70 Menschen sind in Deutschland festgenommen worden. Ermittler durchsuchten bundesweit rund 150 Objekte, wie die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main am Dienstag mitteilte. Die Razzia war Teil einer weltweiten Aktion gegen das organisierte Verbrechen mit insgesamt über 800 Festnahmen – der Schwerpunkt des Einsatzes in Deutschland lag in Hessen.

Es handele sich um die bislang aufwendigste internationale Polizeiaktion gegen kriminelle Banden, erklärte die neuseeländische Polizei am Dienstag. Den Ermittlern war es gelungen, sich Zugang zu einer verschlüsselten Plattform zu verschaffen, die von kriminellen Banden zur Kommunikation genutzt wird. So konnten sie die Chats jahrelang mitlesen.

Unter dem Namen "Operation Trojanerschild" verfolgten Ermittler in 16 Ländern, wie Mitglieder der Mafia, asiatischer Verbrechersyndikate oder krimineller Motorradbanden Drogengeschäfte, Geldwäsche und sogar Bandenmorde über die Plattform "AN0M" planten.

Weltweit wurden Drogenlabore ausgehoben, zahlreiche Waffen und mehrere Millionen Euro Bargeld sichergestellt. Australiens Regierungschef Scott Morrison sprach von einem "schweren Schlag gegen die organisierte Kriminalität" weltweit.

Handys an Verdächtige ausgegeben

Den Ermittlern gelang es offenbar nicht nur, Nachrichten auf der Plattform in Echtzeit zu entschlüsseln. Über 18 Monate lang hatten die Ermittler Telefongespräche und andere Kommunikation der Banden abgehört. Mehr als 27 Millionen Nachrichten seien gefiltert worden. Der Schlag war gelungen, da Undercover-Beamte präparierte Telefone in mehr als 300 Banden eingeschleust hatten, auch bei Mafia-Banden in Italien, Motor-Gangs und internationalen Drogen-Syndikaten. Die Telefone, die angeblich verschlüsselt sein sollten, waren aber nach Europol-Angaben mit einem Telekom-Netzwerk verbunden, das vom FBI eingerichtet worden war.

"Dies war einer der größten und ausgeklügeltsten Einsätze überhaupt", sagte der stellvertretende Europol-Direktor Jean-Philippe Lecouffe in Den Haag.

Laut Europol halfen die Ermittler verdeckt dabei, die Handys an Verdächtige zu verteilen. Weil bekannte Verbrecher die Software nutzten, wurden die Geräte immer populärer.

Razzien fanden auch in den USA, Großbritannien und mehreren europäischen Ländern statt.