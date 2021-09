Messerstecherei in Niederlanden

Zwei Menschen getötet – Verdächtiger schießt mit Armbrust

17.09.2021, 14:18 Uhr | t-online

Polizei in den Niederlanden: Bei einer Messerstecherei sind zwei Menschen getötet worden. (Quelle: Pro Shots/imago images)

In den Niederlanden sind zwei Menschen bei einer Messerstecherei getötet worden. Wenig später melden Passanten, dass ein Mann mit einer Armbrust von einem Balkon Schüsse abgibt. Er konnte festgenommen werden.

In den Niederlanden, in der Gemeinde Almelo, soll ein Mann mit einer Armbrust um sich geschossen haben. Zuvor war der Polizei eine Messerstecherei gemeldet worden, bei der zwei Menschen starben. Wie die "Netherlands Times" berichtet, soll der Verdächtige von einem Balkon aus geschossen haben. Ersten Angaben zufolge seien zwei weitere Menschen verletzt worden. Auch der Täter sei darunter und inzwischen festgenommen worden.



Zunächst sei unklar gewesen, ob es sich bei dem Schützen um den Tatverdächtigen der Messerstecherei handelte. In seiner Wohnung soll die Polizei allerdings eine Leiche gefunden haben. "Die Situation dort ist im Moment nicht sicher. Kommen Sie also nicht an den Ort", hatte die Polizei während des laufenden Einsatzes bekannt gegeben.

Auf einem Video, das bei Twitter geteilt wurde, war zu sehen, wie der Mann nur mit einer Unterhose bekleidet auf seinem Balkon steht und die Waffe abfeuert.