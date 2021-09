Seit zwei Jahren verschwunden

Eltern gratulieren vermisster Rebecca mit emotionaler Botschaft

21.09.2021, 07:55 Uhr | joh, t-online

Noch immer keine Spur: Vor mehr als zwei Jahren verschwand Rebecca Reusch aus Berlin. Nun wäre sie volljährig geworden und ihre Eltern veröffentlichen eine Botschaft mit einem Appell.

Seit mehr als zwei Jahren ist Rebecca Reusch aus Berlin verschwunden. Am heutigen 21. September wäre sie 18 Jahre alt geworden. Deshalb haben ihre Eltern erneut mit "RTL" gesprochen und eine emotionale Botschaft veröffentlicht.

"Heute wird unsere Becci 18 Jahre alt und irgendwo auf dieser Welt gibt es einen Mensch, oder Menschen die genau wissen, wo sie ist. Wir appellieren an das Gewissen dieser Menschen. Bitte gebt uns einen Hinweis. Happy Birthday", sagt ihr Mutter, während die Kamera Bilder eines Geburtstagstischs einfängt, auf dem Blumen, Luftballons, ein Kuchen und eine Geburtstagskarte stehen. Dann ist zu sehen, wie die Eltern der Vermissten mit einigen Luftballons nach draußen gehen und sie fliegen lassen.

Fall gilt noch nicht als Coldcase

Am 18. Februar 2019 war Rebecca aus dem Haus ihrer Schwester verschwunden. Zu diesem Zeitpunkt war sie mit ihrem Schwager im Haus, der von der Staatsanwaltschaft verdächtigt wird, etwas mit ihrem Verschwinden zu tun zu haben. Sein Wagen wurde kurze Zeit nach Rebeccas Verschwinden auf der Autobahn in Richtung polnischer Grenze gesehen. Nachgewiesen wurde ihm bislang nichts. Hinweise, nach denen die damals 15-Jährige am Morgen noch gesehen wurde, konnten nicht bestätigt werden. Auch das Handy der Jugendlichen wurde an dem Morgen zuletzt angeschaltet.

Trotz der schwierigen Spurensuche gilt der Fall bei der Staatsanwaltschaft noch nicht als sogenannter Cold Case. Noch immer erhalten die Ermittler Hinweise. Lesen Sie hier die ganze Geschichte des Falls.