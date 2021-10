Mächtiger Clan

Kolumbiens meistgesuchter Drogenboss festgenommen

24.10.2021, 01:14 Uhr | AFP

In Kolumbien ist der Polizei ein großer Fang gelungen. Der Anführer des Golf-Clans, einer Drogenbande, wurde gefasst. Dairo Antonio Úsuga galt als der mächtigste Drogenboss.

Ermittler in Kolumbien haben den meistgesuchten Drogenboss des Landes festgenommen. Der Anführer des Golf-Clans, Dairo Antonio Úsuga alias Otoniel, sei in der Stadt Necoclí im Nordwesten Kolumbiens gefasst worden, schrieb der Präsidentenberater Emilio Archila am Samstag im Onlinedienst Twitter.

Die Festnahme des Chefs der mächtigsten kolumbianischen Verbrecherorganisation ist ein wichtiger Erfolg für die Regierung von Präsident Iván Duque im Kampf gegen die organisierte Kriminalität in dem südamerikanischen Land. Die USA hatten eine Belohnung von fünf Millionen Dollar für die Ergreifung Úsugas ausgesetzt.

Der Golf-Clan ist auch bekannt als Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Er wird für den tonnenweisen Schmuggel von Kokain nach Zentralamerika und in die USA verantwortlich gemacht. Die Bande ging aus früheren paramilitärischen Gruppen hervor.