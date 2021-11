Strecke Regensburg-Nürnberg

Mehrere Menschen bei Messerattacke in Zug verletzt

06.11.2021, 11:54 Uhr | t-online

ICE steht bei Seubersdorf: In dem Zug ist es zu einer Messerattacke gekommen. (Quelle: -/vifogra/dpa)

In Bayern soll es in einem Zug zu einem Messerangriff gekommen sein. Dabei wurden offenbar mehrere Menschen verletzt. Die Ermittlungen dauern noch an.

Auf einer ICE-Strecke zwischen Regensburg und Nürnberg sind mehrere Menschen bei einem Messerangriff verletzt worden. Das berichtet der "Bayerische Rundfunk" unter Berufung auf die Polizei. Bei Twitter teilte die Polizei Oberpfalz mit, dass ein Mann festgenommen worden ist. Ein Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften läuft bei Seubersdorf im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz.

"Es gibt Verletzte. Um wie viele es sich handelt, ist noch nicht bekannt", teilte ein Polizeisprecher dem "BR" mit. Der Notruf sei gegen 9.20 Uhr eingegangen. Eine Person wurde festgenommen. Das Portal "Nordbayern" hatte zunächst von zwei Opfern und zwei Verdächtigen berichtet. Eine Sprecherin der Polizei Oberpfalz wollte die Angaben gegenüber t-online zunächst nicht bestätigen. Die Polizei sei derzeit mit einem Großaufgebot vor Ort. Gefahr gehe aktuell nicht mehr von dem Geschehen aus.

Ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte, die Bahnstrecke Regensburg-Nürnberg sei seit etwa 9 Uhr gesperrt. "Im Moment werden die Züge an geeigneten Bahnhöfen zurückgehalten."