Leichenteile in Kühlbox

Mann hat abgetrennten Kopf im Auto – Anklage wegen Mordes

07.01.2022, 13:22 Uhr | t-online

Im Dezember fanden Polizeibeamte in Las Vegas Leichenteile in einem gestohlenen Auto. (Symbolfoto) (Quelle: imago images)

In Las Vegas hält die Polizei einen Autofahrer an, der vor den Beamten flüchtet. Später finden sie in einem Wagen des Mannes abgetrennte Leichenteile. Nun wurde Anklage erhoben.

In der US-amerikanischen Stadt Las Vegas ist ein Mann wegen Mordes angeklagt worden. Das berichten mehrere amerikanische Medien. Der 57-Jährige wurde bereits am 23. Dezember von der Polizei angehalten, da die Zulassung seines Autos abgelaufen war. Danach soll der Mann in ein Parkhaus geflüchtet sein und dort sein Auto gewechselt haben.

Als die Polizei den Mann wenig später aufspüren konnte, fanden sie in dem Wagen einen abgetrennten Kopf sowie weitere Leichenteile in Kühlboxen. Die Gerichtsmedizin entdeckte Schusswunden in den Körperteilen und geht daher von einem Mord aus.

Laut dem Anwalt des Verdächtigen habe er von den Leichenteilen in dem Auto nichts gewusst. Beide Autos seien als gestohlen gemeldet worden. Ob der 57-Jährige die beiden Autos entwendet hat, ist unklar. Der nächste Gerichtstermin ist für Ende Januar angesetzt.