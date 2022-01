Reaktionen auf Heidelberger Amoklauf

Scholz: "Es zerreißt mir das Herz"

24.01.2022, 20:32 Uhr | dpa, AFP, t-online

Polizisten bewachen den Eingang eines Universitätsgebäudes in Heidelberg: Eine Person starb an den Folgen der Amoktat, auch der Täter ist tot. (Quelle: Alex Grimm/Getty Images)

Der Amoklauf in Heidelberg löst parteiübergreifend Betroffenheit aus. Bundeskanzler Scholz sprach den Opfern nach der Ministerpräsidentenkonferenz sein Beileid aus. Weitere Reaktionen im Überblick.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich nach dem Amoklauf in Heidelberg tief erschüttert gezeigt. "Es zerreißt mir das Herz, solch eine Nachricht zu erfahren", sagte der SPD-Politiker nach dem Corona-Gipfel. Er sprach den Angehörigen, den Opfern und den Studenten der Universität Heidelberg sein Beileid aus.

Ein 18-jähriger Amokläufer hatte am Montagmittag gegen 12.30 Uhr in einem Hörsaal vier Menschen angeschossen und verletzt. Eine 23-jährige Frau erlag wenige Stunden später im Krankenhaus ihren schweren Schussverletzungen, der Täter hatte sich wenige Minuten nach der Tat selbst erschossen.

Viele Bundespolitiker drückten parteiübergreifend ihre Anteilnahme aus. Justizminister Marko Buschmann (FDP) dankte auf Twitter den Einsatzkräften vor Ort.

Landesminister Kretschmann verspricht schnelle Aufklärung

Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) besuchte noch am Nachmittag den Tatort und zeigte sich bestürzt: "Ich bin entsetzt. Es lässt einen sprachlos zurück, wenn unschuldige junge Menschen im Hochschulbetrieb so etwas erleben müssen."

Ministerpräsident Winfried Kretschmann versprach eine schnelle Aufklärung der Tat: "Unsere Polizei ermittelt mit Hochdruck und tut alles dafür, um die Hintergründe der Tat schnell aufzuklären."

Uni Heidelberg bereitet Trauerfeier vor

Die Heidelberger Universität bereitet eine Trauerfeier nach dem Amoklauf in einem Hörsaal vor. Genaue Pläne dazu konnte Rektor Bernhard Eitel am Montagabend noch nicht nennen. Die Hochschule überlege zudem, wie die Tat intern aufgearbeitet werden kann. Sie solle auf jeden Fall thematisiert werden.

Auch die Studierendenschaft äußerte sich fassungslos. "Wir sind unendlich schockiert. Das ist eine Katastrophe, die sich allem Denkbaren zwischen Vorlesungen, Klausuren und Unileben entzieht", sagte der Vorsitzende Peter Abelmann.

Opferschutz bietet Hilfe an

Die Opferschutzorganisation Weißer Ring bietet derweil praktische Unterstützung für Betroffene an. "Unsere Hilfsmöglichkeiten richten sich nicht nur an die Verletzten, sondern auch an Angehörige, Helfer und Augenzeugen", sagte der Leiter der örtlichen Außenstelle des Weißen Rings, Silvio Käsler, am Montag laut Mitteilung. "Wir lassen niemanden allein." Die ausgebildeten ehrenamtlichen Opferhelferinnen und Opferhelfer könnten finanzielle Soforthilfen auszahlen oder Kontakt zu Fachärzten und Behörden herstellen. "Wir begleiten die Betroffenen in dieser belastenden Situation und versuchen, ihnen Halt zu geben", so Käsler.

Anteilnahme kam auch vom Freiburger Erzbischof Stephan Burger. Er sei im Gebet bei den Opfern und ihren Angehörigen und danke den Rettungskräften für ihren Einsatz. "Gewalt und Blutvergießen können niemals ein Weg sein, für was auch immer", so Burger. Eine Seelsorgerin sei gerufen worden, um Studenten – insbesondere die Verletzten – zu betreuen.