Beziehungstat in Italien

Streit um Gemüsefeld – Bauer tötet Bruder und dessen Familie

27.01.2022, 13:33 Uhr | mk, t-online

Ermittler am Tatort in Licata: Ein Streit über die Grenzziehung eines Artischockenfeldes soll der Auslöser der Gewalt gewesen sein. (Quelle: Concetta Rizzo/imago images)

Dario und Antonio B. haben auf Sizilien Artischocken angebaut, zwischen den Brüdern soll es immer wieder Streit ums Erbe gegeben haben. Jetzt ist der Konflikt eskaliert, fünf Menschen sind tot.

Entsetzen in der sizilianischen Kleinstadt Licata: Im Haus der Familie B. liegen vier tote Menschen, die 15-jährige Anna, der elfjährige Vittorio, ihre Mutter Alba und ihr Vater Dario – mutmaßlich erschossen von dessen Bruder Antonio. Auch er nimmt sich später das Leben.



Wie "Il Giorno" berichtet, geschah die Beziehungstat am Mittwochmorgen auf dem Gelände des Gemüsebetriebs, wo Dario und Antonio B. Artischocken anbauten. Um 7.30 Uhr fährt Antonio mit dem Auto vor, in der Hand eine Pistole vom Kaliber neun. Nach einem heftigen Wortwechsel richtet der 48-Jährige die Beretta auf seinen drei Jahre jüngeren Bruder und drückt ab. Anschließend tötet Antonio seine Schwägerin Alba und ihre Kinder. Den Jüngsten finden die Carabinieri später unter dem Bett, eingewickelt in eine Decke.

Nachbarn berichten von Streit zwischen den Brüdern

Nach der Tat verlässt Antonio B. fluchtartig den Hof, wie "Il Giorno" weiter berichtet, kehrt heim zu seiner Frau und erzählt ihr, was er angerichtet hat. Sie ruft die Polizei, woraufhin Antonio erneut ins Auto steigt und davon fährt. Schließlich erreichen die Carabinieri ihn am Telefon, doch ein Gespräch kommt nicht zustande. Stattdessen hören sie einen Schuss – Antonio hat sich in den Kopf geschossen. Schwer verletzt wird er mit einem Helikopter ins Krankenhaus geflogen, wo er stirbt.

Die Nachbarn berichten der Zeitung, dass es immer wieder Streit zwischen Dario und Antonio gab. Die Brüder hatten die Landwirtschaft ihres Vaters geerbt, doch der ältere soll sich ungerecht behandelt gefühlt haben. Eskaliert sei der Streit schließlich über die Grenzziehung eines Artischockenfeldes.