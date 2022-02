LIVEDetails zu Schüssen auf Beamte in Kusel

Polizist schoss 14 Mal, bevor er starb

01.02.2022, 14:51 Uhr | dpa, t-online, lw

Nach dem Tod zweier Beamter rätselt die Polizei über die Hintergründe der Tat. Wie ist der Stand der aktuellen Ermittlungen? Verfolgen Sie die Pressekonferenz im Stream und im Liveticker.

Einen Tag nach dem Tod zweier Polizisten sitzt der Schock tief: Am frühen Montagmorgen waren eine 24 Jahre alte Polizeianwärterin und ein 29 Jahre alter Oberkommissar bei einer Verkehrskontrolle in der Nähe der Stadt Kusel in der Pfalz erschossen worden. Der Polizist soll am Tatort noch mehrere Schüsse abgegeben haben. Während die junge Frau nach Polizeiangaben sofort tot war, starb ihr Kollege, noch bevor die Rettungskräfte eintrafen. Die Polizei nahm zwei Tatverdächtige im Saarland fest. Lesen Sie hier mehr zu den Hintergründen.

Wie ist der Stand der Ermittlungen einen Tag nach der Tat? Verfolgen Sie die Pressekonferenz der Polizei in Kaiserslautern oben im Livestream oder lesen Sie die wichtigsten Aussagen im Liveticker:



15.09 Uhr: Gibt es Erkenntnisse über weitere Faktoren, die zu schrecklicher Tat geführt haben?

Der Staatsanwalt werde die Beschuldigten psychiatrisch begutachten lassen. "Es gibt ja wohl kaum ein vernünftiges Motiv für einen Mord." Die Tatverdächtigen kämen aus brüchigen sozialen Verhältnissen.

15.05 Uhr: "Beiden Beschuldigten droht lebenslange Haft", aber man sei noch am Anfang der Ermittlungen. Es sei spekulativ. Es hätten sich keine Zeugen gemeldet, die das unmittelbare Tatgeschehen gesehen haben. Es gebe aber Hinweise zum Verhalten der Tatverdächtigen, "die durchaus Aufschluss über die Tat geben können." Es seien 148 Hinweise eingegangen. Der Vorwurf der Jagdwilderei sei Gegenstand des Haftbefehls. Stand jetzt gehe der Richter von einem besonders schweren Fall aus.

15.01 Uhr: Das Motiv der Wilderei komme den Ermittlern "sehr seltsam" vor. Beide Beschuldigten seien nicht vorbestraft, es gebe aber laufende Ermittlungsverfahren.

14.57 Uhr: Hat sich der 38-jährige Tatverdächtige über seine Anwältin gestellt? Waren Tatwaffen bei Durchsuchungen dabei?

Die Angabe mit der Anwältin stimme nicht. Man habe eine Vielzahl von Waffen sichergestellt, auch in unterschiedlichen Wohnungen. "Es gibt in der Tat zwei Waffen, bei denen wir davon ausgehen, dass es sich um die Tatwaffen handeln könnte." Die Ermittlungen seien sehr umfangreich. Es bedürfe eines Gutachtens.

14.55 Uhr: Wie geht man als Vorgesetzter damit um, wenn zwei Kollegen bei einer kleinen Polizeistation fehlen?

Im Ernstfall sei man flexibel und könne Personal versetzen. "Das, was jetzt passiert ist, war etwas völlig Unnormales, was ich eigentlich nicht erleben wollte." Es werde keine Notlage in Kusel entstehen.

14.48 Uhr: Man stelle in den sozialen Medien Solidarität mit den Tätern fest. "Das ist für mich abscheulich. Das ist menschenverachtend."

14.42 Uhr: Was macht die Tat mit Ihnen?

Man merke sehr große Betroffenheit. "Die große Betroffenheit geht über das Präsidium hinaus. (...) Man hat dann schon die Tränen in den Augen", so ein Ermittler. "Das geht einem sehr nah."

14.41 Uhr: Hat Wilderei Hauptunterhalt für Verdächtige ausgemacht?

"Das wird Gegenstand der Ermittlungen sein." Es gebe Hinweise darauf, dass es professionell und gewerblich gemacht wurde.

14.41 Uhr: Sind Tatverdächtige für Schüsse aus dem Auto ausgestiegen?

Man teile keine weitergehenden Erkenntnisse mit.

14.40 Uhr: Einer der Tatverdächtigen sei am Ort der Festnahme auch gemeldet. Der 38-Jährige sei nicht dort gemeldet gewesen.

14.39 Uhr: Hat der Polizist Verdächtige getroffen?

Die Verdächtigen hätten keine Schussverletzungen. Es gebe Einschussspuren am Fahrzeug. Der eine Verdächtige soll getrennt gelebt haben. Es gebe eine Meldeadresse in Homburg. Im Saarland gebe es ein Insolvenzverfahren gegen den 38-Jährigen, möglicherweise Betrugshandlungen.

14.50 Uhr: Die junge Kollegin stamme aus dem Saarland. Sie habe kurz vor dem Ausbildungsende gestanden. Der Kollege sei ein sehr aktiver, erfahrener und achtsamer Polizist gewesen.

14.36 Uhr: Ist die Polizeianwärterin kurzfristig eingesprungen?

"Nein, das ist nicht der Fall." Der Einsatz sei planmäßig gewesen.

14.34 Uhr: Gibt es nähere Angaben zum Gebäude, wo die Festnahmen stattfanden?

"Der ursprüngliche Hinweis auf die Örtlichkeit kam durch das aufgefundene Fahrzeug." Der zweite Tatverdächtige sei in der Nähe wohnhaft. Es handle sich um Wohnhäuser mit mehreren Mietwohnungen.

14.32 Uhr: Was macht den 38-Jährigen zum Hauptverdächtigen? Wurde das verdächtige Auto wegen fehlenden Lichts angehalten?

"Diese Meldung kann ich nicht bestätigen. Ich gehe davon aus, dass das Fahrzeug gestanden hat. Aber das ist eine Vermutung."

Man könne nicht sagen, ob der 38-Jährige der Hauptverdächtige sei.

14.31 Uhr: Ist man sicher, dass sie nur zu zweit waren?

"Wir gehen jetzt momentan von den beiden aus." Es seien mehrere Durchsuchungsmaßnahmen durchgeführt worden.

14.28 Uhr: Der getötete Polizist habe 14 Mal geschossen. Den weiteren Ablauf müsse man noch klären. Beide Beamte seien im Kopf getroffen worden. Es gebe keine Hinweise zu politisch motivierter Kriminalität.

14.25 Uhr: In welchem Verhältnis stehen die beiden Verdächtigen zueinander?

"Mir ist bisher nur bekannt sind, auf jeden Fall nicht verwandt." Der ältere Beschuldigte habe von seinem Schweigerecht Gebrauch gemacht, der andere habe Angaben gemacht. Er habe die Wilderei eingeräumt. Er habe bestritten, selbst geschossen zu haben.

14.23 Uhr: Polizistin war noch in Ausbildung – ist es üblich, dass sie als vollwertige Beamtin eingesetzt wurde?

"Es ist nicht grundsätzlich üblich, dass Polizeianwärterinnen direkt auch als vollwertige Kraft eingesetzt werden." Wenn die Ausbildung abgeschlossen ist, sei es sehr wohl üblich. Die Kollegin sei kurz vor dem Abschluss gewesen, sie hätte im Mai ihren Dienst begonnen. Sie hätte alle Schießtrainings absolviert.

14.22 Uhr: Woher stammen die Waffen?

Es seien etliche Waffen in verschiedenen Objekten gefunden worden. Die Waffen müssten ganz konkret aufgelistet werden. Definitiv könne man noch nichts sagen.

14.21 Uhr: Der eine Tatverdächtige sei bereits wegen Jagdwildereien polizeilich in Erscheinung getreten, der andere wegen Betrugsdelikten. Aber keiner der beiden habe eine rechtskräftige Vorstrafe.

14.20 Uhr: Stand der vorherige Einsatz mit den Verdächtigen im Zusammenhang?

"Nein, das hat mit den Delikten nichts zu tun."

14.18 Uhr: Nun stellen die Journalistinnen und Journalisten Fragen.

Haben die Tatverdächtigen Waffenbesitzkarten?

"Wir sind momentan noch in den Abklärungen, um belastbares Material zu erlangen", so Frank Gautsche, Leiter der Kriminaldirektion Kaiserslautern.

14.17 Uhr: Der Oberstaatsanwalt sagt, man sei am Anfang der Ermittlungen. "Es ist völlig klar, etwas sehr Schlimmes ist passiert." Es gebe einen zeugen, der offenbar Probleme damit habe, weil er mit den Verdächtigen verwechselt werde. "Man soll sich schon vergewissern, was man berichtet."

14.14 Uhr: Die Polizei habe in kurzer Zeit vieles ermittelt, so Udo Gehring, Leitender Oberstaatsanwalt Kaiserslautern. "Gegenstand der Ermittlungen wird insbesondere sein, wer was genau zu der Tat beigetragen hat. (...) Der Fall ist verstörend." Er spreche seinen Respekt für die getöteten Polizeibeamten aus. Er bringe das nicht zusammen mit dem blinden Hass, der manchmal den Vollzugsorganen entgegenschlage.

14.13 Uhr: Die Polizistin sei durch einen Schuss durch die Schrotwaffe getötet worden. Der Polizist sei mit vier Schüssen getötet worden. Der Richter gehe davon aus, dass die Tat "gemeinschaftlichen Mord" darstelle, um die Wilderei zu verdecken.

14.10 Uhr: Gegen die zwei Tatverdächtigen habe der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Kaiserslautern Haftbefehl erlassen, so Stefan Orthen, ermittelnder Staatsanwalt. Die beiden Beschuldigten befänden sich in Untersuchungshaft. Der Ermittlungsrichter gehe davon aus, dass die beiden Verdächtigen die Polizeibeamten gemeinschaftlich getötet hätten. Sie seien im Kreis Kusel unterwegs gewesen, um dort zu wildern. Das Auto sei sichergestellt worden. Es seien mehrere tote Wildtiere gefunden worden. Es seien eine Jagdgewähr und eine Schrotflinte für die Tat verwendet worden. Man gehe davon aus, dass beide Verdächtigen geschossen haben.

14.09 Uhr: Nun spricht Melanie Mohrbach, die Sprecherin der Landespolizei Saarland. Der 38-Jährige sei widerstandslos festgenommen worden. Wenig später sie der 32-Jährige widerstandslos festgenommen worden.

14.08 Uhr: Es seien mehrere Objekte im Saarland identifiziert worden.

14.03 Uhr: Nun hat der Vizepolizeipräsident Heiner Schmolzi das Wort. Die Polizisten seien in der Nacht in der Bekämpfung von Eigentumskriminalität unterwegs gewesen. Deshalb hätten die Beamten einen Zivilwagen gefahren. Zwei Funkstreifen seien ebenfalls im Einsatz gewesen. Die Beamten hätten "dubiose" Personen angehalten. "Komm schnell, die schießen, die schießen", hätten die Beamten den anderen beiden Streifenwagen zugefunkt. Es sei noch ein Schuss zu hören gewesen. Daraufhin hätten die Kollegen die bereits verstorbene Polizistin gefunden. Der Polizist sei schwer verletzt gewesen und wenig später gestorben. Es sei ein Personalausweis am Tatort gefunden worden.

14 Uhr: Die Pressekonferenz beginnt. "Diese Morde machen uns fassungslos", so der Polizeipräsident aus Westpfalz, Michael Denne. Die getöteten Polizisten seien Freunde, Kollegen und Wegbegleiter gewesen. Er spreche den Angehörigen sein Beileid aus.

13.55 Uhr: Die Pressekonferenz soll in wenigen Minuten beginnen.