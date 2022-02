Verdächtiger verhaftet

Mann schießt in Thüringen auf Polizisten

16.02.2022, 12:10 Uhr | AFP, dpa

Hintergründe sind noch unklar: In Thüringen hat ein Mann auf Polizisten und einen Streifenwagen geschossen. Er wurde "widerstandslos festgenommen".

In Thüringen hat ein 33-Jähriger in der Nacht zum Mittwoch auf zwei Polizisten und deren Streifenwagen geschossen. Wie die Polizei in Saalfeld mitteilte, wurde er danach "widerstandslos" festgenommen. Verletzt wurde niemand. Der Vorfall ereignete sich demnach in der Gemeinde Ziegenrück. Die Hintergründe waren zunächst noch unklar.

Nach Angaben der Beamten vom Mittwoch waren Kriminalpolizisten und weitere Einsatzkräfte mit der Spurensicherung und der Rekonstruktion der Abläufe befasst. "Die Ermittlungen zu den Hintergründen sind umfangreich und dauern entsprechend an", teilte die Polizei weiter mit. Weitere Einzelheiten zu dem Geschehen nannte sie zunächst nicht.