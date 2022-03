32-jährige Studentin

Giftanschlag an Darmstädter Uni – mutmaßliche Täterin gefasst

31.03.2022, 10:57 Uhr | AFP, dpa, t-online

Giftstoffe in Wasserbehältern und Milchtüten an einer Darmstädter Universität gaben Ermittlern monatelang Rätsel auf. Jetzt wurde eine 32-jährige Studentin festgenommen – und in psychiatrische Behandlung übergeben.

Mehr als sieben Monate nach einem Giftanschlag an der Technischen Universität Darmstadt mit sieben Verletzten haben die Ermittler eine Verdächtige gefasst. Gegen die 32-Jährige aus Mainz bestehe der Verdacht des versuchten Mordes, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Darmstadt am Donnerstag mit. Da sie die Tat im Zustand der Schuldunfähigkeit begangen haben soll, wurde sie in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.

Die Verdächtige ist den Angaben zufolge seit dem Wintersemester 2017 als Studentin der Materialwissenschaften eingeschrieben. Die Frau habe sich noch nicht dazu geäußert. Sie war den Ermittlern nach eigener Darstellung bereits früh verdächtig erschienen. Aber erst, nachdem mehr als 1.000 Zeugen befragt wurden, habe sich der Verdacht erhärtet. Als Motiv für den Anschlag vermutet die Staatsanwaltschaft, dass sich die Frau von Mitarbeitern der TU verfolgt fühlte. Die Polizei hatte in dem Fall eine eigene Mordkommission ("Licht") gegründet.

Bei der Tat im August 2021 erlitten sieben Menschen Vergiftungserscheinungen. In einem Gebäude der TU Darmstadt hatten die Einsatzkräfte toxische Substanzen in Milchtüten und Wasserbehältern gefunden. Ein 30-Jähriger befand sich vorübergehend in Lebensgefahr.