Riskante Flucht

Betrunkener Autofahrer klettert 15 Meter hoch auf Baum

01.04.2022, 12:17 Uhr | AFP

Weil er einer Verkehrskontrolle entgehen wollte, ist ein betrunkener Autofahrer in Brandenburg von der Polizei geflüchtet. Ein Polizeihund entdeckte den Mann in einem Baum. Zuvor hatte er einen Unfall verursacht.

Auf der Flucht vor der Polizei ist ein betrunkener Autofahrer in Brandenburg etwa 15 Meter hoch auf einen Baum geklettert. Ein Polizeihund entdeckte ihn dort allerdings, wie die Polizei in Brandenburg an der Havel am Freitag mitteilte. Polizisten konnten ihn dann zum Abstieg bewegen.

Der Fahrer sollte nachts von einer Streife kontrolliert werden, reagierte aber nicht auf Anhaltesignale. In der Ortslage Lehnin kollidierte der Mann mit einer Schranke, verließ sein Auto und rannte in den Wald. Als er wieder vom Baum gestiegen war, nahm die Polizei ihn mit zur Wache. Ein Alkoholtest ergab 0,9 Promille.