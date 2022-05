Eine GefĂ€ngniswĂ€rterin brachte einen HĂ€ftling zur psychischen Beurteilung auf die Polizeiwache, dann verschwanden beide spurlos: Die Polizei in Alabama sucht nach den beiden FlĂŒchtigen und warnt die Bevölkerung eindringlich.

Im US-Bundesstaat Alabama sucht die Polizei nach einem HĂ€ftling und einer Justizbeamtin, die mutmaßlich gemeinsam geflohen sind. Zuletzt gesehen worden sind die beiden am Freitagmorgen in der Polizeiwache des Lauderdale Countys in Florence, schreibt das BĂŒro des Sheriffs auf Facebook. Justizbeamtin Vicki W. habe gesagt, sie bringe den inhaftierten Casey W. fĂŒr eine psychische Beurteilung – spĂ€ter habe sich herausgestellt, dass es dafĂŒr gar keinen Termin gab, berichtet der Fernsehsender BBC.