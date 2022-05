Diese Tat sorgte im letzten Jahr fĂŒr Empörung. In Bad Kreuznach erschoss ein Mann an einer Tankstelle einen Mitarbeiter. Nun steht fest: Der TĂ€ter soll zur Tatzeit stark alkoholisiert gewesen sein.

Der Mann, der vergangenes Jahr an einer Tankstelle in Idar-Oberstein einen Mitarbeiter erschossen hat, war zur Tatzeit stark betrunken. Der 50-JÀhrige habe zwischen 1,73 und 1,93 Promille Alkohol intus gehabt, sagte ein Rechtsmediziner am Freitag bei dem Mordprozess im Landgericht Bad Kreuznach. Die Angaben, an dem Tattag ab dem spÀten Nachmittag insgesamt 5,5 Liter Bier getrunken zu haben, seien plausibel.