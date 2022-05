"Müssen von Amoktat ausgehen" Messerattacke in Zug: Ermittler prüfen islamistischen Hintergrund Von dpa Aktualisiert am 13.05.2022 - 15:18 Uhr Lesedauer: 2 Min. Die Regionalbahn bei Aachen: Am Morgen stach der Täter auf Mitreisende ein. (Quelle: Ralf Roeger/dpa-bilder)

Bei einer Messerattacke in einem Regionalzug sind sechs Personen verletzt worden. Ein Zivilpolizist konnte den Angreifer überwältigen. Die Polizei prüft einen islamistischen Hintergrund.

Ein Mann hat in einer Regionalbahn bei Aachen am Freitagmorgen mit einem Messer auf Reisende eingestochen und fünf Personen und sich selbst verletzt. Der Verdächtige sei festgenommen worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Opfer und Täter hätten in keiner Beziehung zueinander gestanden. Die Opfer erlitten Schnittwunden, einer eine Stichwunde. Vier Reisende kamen in ein Krankenhaus, Lebensgefahr habe nicht bestanden. Das teilte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) in Düsseldorf mit.

"Nach allem, was wir bisher wissen, müssen wir bei dieser Tat von einer Amoktat ausgehen", sagte Reul. Der Mann habe in der Bahn nahe dem Bahnhof Herzogenrath am Freitagmorgen plötzlich "wahllos und willkürlich" auf Passagiere eingestochen.

"Prüffall Islamismus": Mann war Behörden bekannt

Die Ermittler prüfen laut Reul aktuell einen islamistischen Hintergrund der Tat. Bei dem Täter handele es sich um einen 31-jährigen Mann, der im Irak geboren wurde. Er war bei den Behörden 2017 als sogenannter Prüffall Islamismus aufgelaufen. Der Mann habe damals in einem Flüchtlingsheim gelebt und sich stark verändert, unter anderem einen Bart wachsen lassen. Das Heim habe dann die Behörden informiert. Es gelte nun zu ermitteln, ob es wirklich ein islamistisches Motiv für die aktuelle Tat gegeben habe. Es handele sich um "eine grausame Tat, die in einem Akt enormen Mutes gestoppt werden konnte", sagte der Innenminister in Düsseldorf.