"Reichsbürger"-Paar provoziert mit "Z"-Symbol

Der Buchstabe gilt als Zeichen zur Unterst├╝tzung des russischen Krieges in der Ukraine. Nun wurde das "Z"-Symbol auf einer Fensterscheibe in dem Ort Riesa entdeckt.

Zwei sogenannte Reichsb├╝rger haben in Riesa mit einem "Z"-Symbol provoziert. Der Buchstabe wird von Bef├╝rwortern des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine genutzt und steht f├╝r "za pobedu" ("F├╝r den Sieg"). Das Zeigen des Symbols kann als Straftat gewertet werden, wenn es als Billigung des Kriegs in der ├ľffentlichkeit verwendet wird.

Wie die Polizeidirektion Dresden am Sonntag mitteilte, wurde das Symbol am Samstag gut sichtbar an einer Fensterscheibe einer Wohnung angebracht. Die Bewohner ÔÇô ein 59 Jahre alter Mann und eine 54-J├Ąhrige Frau ÔÇô h├Ątten bei ihrer Kontrolle "Reichspersonalausweise" vorlegt und die Beamten als "Personal der BRD ohne Befugnisse" bezeichnet.