Angreifer erschießt vier Menschen in US-Krankenhaus

Polizei Ă€ußert erste Vermutung zum Tatmotiv

Die USA werden derzeit von einer ganzen Serie von Taten erschĂŒttert, bei denen Bewaffnete das Feuer eröffnen und mehrere Menschen töten. Erst am Dienstag vergangener Woche hatte ein 18-JĂ€hriger an einer Grundschule in Uvalde im US-Bundesstaat Texas das Feuer eröffnet. Der AmoklĂ€ufer verschanzte sich in einem Klassenraum und tötete 19 Kinder sowie zwei Lehrerinnen, bevor er von der Polizei erschossen wurde.

Debatte ĂŒber VerschĂ€rfung der Waffenrechte flammt auf

Wenige Tage zuvor hatte ein SchĂŒtze in Buffalo im US-Bundesstaat New York in einem Supermarkt das Feuer eröffnet, zehn Menschen erschossen und drei weitere verletzt. Den Ermittlern zufolge war die Tat rassistisch motiviert - 11 der 13 Opfer waren schwarz. Die Staatsanwaltschaft teilte mit, gegen den mutmaßlichen SchĂŒtzen solle an diesem Donnerstag in Buffalo Anklage erhoben werden.