Gut eine Woche nach dem Massaker in einer Grundschule in Texas hat ein Mann im US-Bundesstaat Oklahoma in einem Krankenhaus vier Menschen und sich selbst erschossen. Ziel des Sch├╝tzen sei sein Arzt gewesen, den er nach einer Operation f├╝r seine anhaltenden R├╝ckenschmerzen verantwortlich gemacht habe, sagte Tulsas Polizeichef Wendell Franklin.

Der T├Ąter habe am Vortag in einem Geb├Ąude des St.-Francis-Krankenhauses au├čer seinem Arzt eine weitere ├ärztin, eine Rezeptionistin sowie einen Patienten get├Âtet und sich dann selber erschossen. Er sei mit einem Sturmgewehr und einer Faustfeuerwaffe bewaffnet gewesen, die er am Tag der Tat beziehungsweise drei Tage vorher legal erworben gehabt habe. Lesen Sie hier mehr dazu.

Polizeichef sieht "klares Motiv"

Der Polizeichef sagte, beim T├Ąter sei ein Brief gefunden worden, aus dem hervorgehe, dass er seinen Arzt "und jeden in seinem Weg" t├Âten wolle. Das sei sein "klares Motiv" gewesen. Der Mann sei am 19. Mai in dem Krankenhaus von seinem Arzt am R├╝cken operiert worden und habe danach weiter Schmerzen gehabt. Am 31. Mai habe er einen weiteren Arzttermin gehabt. Am Tag darauf ÔÇô dem Tag der Tat ÔÇô habe er sich in einem Anruf ├╝ber anhaltende R├╝ckenschmerzen beklagt.