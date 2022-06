Aktualisiert am 06.06.2022 - 14:12 Uhr

Aktualisiert am 06.06.2022 - 14:12 Uhr

Es ist der erste Anschlag auf eine Kirche im ├╝berwiegend christlichen S├╝den: In Nigeria hat eine Gruppe Unbekannter einen Gottesdienst gest├╝rmt und um sich geschossen. Wie viele Menschen genau ums Leben kamen, ist unklar.

Bei einem Angriff auf eine katholische Kirche im S├╝dwesten von Nigeria sind am Pfingstsonntag Dutzende Menschen get├Âtet worden. Nach Angaben der Regierung des Bundesstaates Ondo geschah der Angriff in der Stadt Owo w├Ąhrend des Sonntagsgottesdienstes in der Kirche St. Francis.