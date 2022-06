Mord an Kriminalreporter de Vries: Mutmaßlicher Täter schweigt

Vor einem Jahr wurde ein Kriminalreporter in den Niederlanden erschossen. Die Hinterleute werden in der Drogenmafia vermutet. Nun hat der Prozess begonnen ÔÇô doch der Tatverd├Ąchtige "will nichts sagen".

Unter sch├Ąrfsten Sicherheitsma├čnahmen hat in Amsterdam der Prozess um den Mord an dem niederl├Ąndischen Kriminalreporter Peter R. de Vries begonnen. Der mutma├čliche T├Ąter Delano G. (22), der den Reporter erschossen haben soll, wollte sich vor Gericht am Dienstag nicht zu der Anklage ├Ąu├čern. "Ich will nichts sagen", sagte der Rotterdamer. Sein mutma├člicher Komplize wies die Vorw├╝rfe zur├╝ck.