Ein Nachbarschaftsstreit sorgte bundesweit f├╝r Entsetzen: Bei Bienenb├╝ttel in Niedersachsen wurden drei Leichen gefunden. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft.

Die Staatsanwaltschaft L├╝neburg hat nach dem Verbrechen mit drei Toten im nieders├Ąchsischen Bienenb├╝ttel die Ermittlungen zur Todesursache offiziell aufgenommen. Man warte auf die Ergebnisse der Obduktion, um den Nachbarschaftsstreit zwischen dem 85 Jahre alten Grundst├╝ckseigent├╝mer und dem Nachbarspaar beurteilen zu k├Ânnen. "Wir k├Ânnen davon ausgehen, dass er legal Waffen besessen hat, wie viele, kann ich nicht sagen", erl├Ąuterte Staatsanwalt Jan Christoph Hillmer am Montag.

Mit hoher Wahrscheinlichkeit habe der Mann am Freitagmittag seinen 62-j├Ąhrigen Nachbarn und dessen 61 Jahre alte Frau erschossen, hie├č es am Wochenende von der Polizei. Dann habe er sich wohl in seinem Haus selbst get├Âtet. Alle drei Toten wiesen Schussverletzungen auf. Die Nachbarn sollen sich schon l├Ąngere Zeit im Streit befunden haben.