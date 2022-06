Zweifel an offizieller Darstellung im Amazons-Mordfall

Nach den Morden an dem Journalisten Dom Phillips und dem Indigenen-Experten Bruno Pereira im Amazonas-Gebiet gibt es erhebliche Zweifel an den bisherigen Ermittlungsergebnissen der brasilianischen Behörden.

Indigenen-Vertreter wiesen am Freitag die EinschĂ€tzung der Polizei zurĂŒck, es seien keine kriminellen Banden an dem Verbrechen beteiligt gewesen. Die US-Regierung forderte eine grĂŒndliche AufklĂ€rung der HintergrĂŒnde.

VerdĂ€chtiger fĂŒhrt Polizei zu Leichen

Phillips und Pereira waren am 5. Juni bei einer Exkursion im Amazonas-Gebiet verschwunden. Zehn Tage spĂ€ter fĂŒhrte ein VerdĂ€chtiger die Polizei zu einem Ort, wo er nach eigenen Angaben ihre Leichen vergraben hatte. An der Stelle ausgegrabene menschliche Überreste wurden am Donnerstag zur Identifizierung nach BrasĂ­lia gebracht. Am Freitag bestĂ€tigte die Polizei, einer der Toten sei von Forensikern eindeutig als Dom Philips identifiziert worden.