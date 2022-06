Brasiliens "Pablo Escobar" in Ungarn verhaftet

Ein als "Pablo Escobar von Brasilien" bekannter mutma├člicher Drogenh├Ąndler ist nach mehr als einem Jahr auf der Flucht am Dienstag in Ungarn festgenommen worden. Wie die brasilianische Bundespolizei erkl├Ąrte, wurde Sergio Roberto de Carvalho in Zusammenarbeit mit Interpol und der ungarischen Polizei festgenommen. In ihrer Erkl├Ąrung beschrieb die Beh├Ârde ihn als "einen der gr├Â├čten internationalen Drogenh├Ąndler der Gegenwart".