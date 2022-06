In einer solchen Lage reiche im Zweifel ein Polizist mit einer Waffe, um den AmoklĂ€ufer zu stoppen – auch wenn das ein Risiko fĂŒr den Beamten darstelle. Die Polizisten vor dem Raum hĂ€tten Waffen, SchutzausrĂŒstung und das Training fĂŒr solche Situationen gehabt, die Kinder dagegen nichts davon, sagte McCraw. Dennoch hĂ€tten die SchĂŒler und Lehrer "eine Stunde, 14 Minuten und 8 Sekunden" warten mĂŒssen, bis EinsatzkrĂ€fte in den Raum eingedrungen seien, um sie zu retten.

Schule soll angeblich abgerissen werden

Nach mehreren Medienberichten soll die Robb Elementary Grundschule in Uvalde abgerissen werden. Die britische BBC berichtet, dass der BĂŒrgermeister der Stadt, Don McLaughlin, dies wĂ€hrend einer Versammlung mit BĂŒrgern vorgeschlagen habe. Ein Zeitpunkt stehe noch nicht fest. "Du kannst niemals mehr von einem Kind oder einem Lehrer verlangen, zurĂŒck in diese Schule zu gehen", wird er zitiert. Die BBC verweist weiterhin auf eine Aussage von Senator Roland Gutierrez, nachdem sich auch US-PrĂ€sident Joe Biden fĂŒr einen Abriss ausgesprochen habe. In der Schule werden 600 Kinder in drei Jahrgangsstufen unterrichtet.