Kressbronn: 31-Jähriger tötet Mann in Asylbewerberunterkunft am Bodensee

Aktualisiert am 27.06.2022 - 09:53 Uhr Lesedauer: 1 Min.

31-JĂ€hriger tötet Mann in Unterkunft fĂŒr Asylbewerber

Ein Angreifer hat in einer Unterkunft fĂŒr GeflĂŒchtete auf mehrere Menschen eingestochen. Die HintergrĂŒnde sind noch unklar.

Ein 31-JĂ€hriger soll in einer Asylbewerberunterkunft am Bodensee auf mehrere Menschen eingestochen und dabei einen Mann getötet haben. Mindestens fĂŒnf Menschen wurden bei dem Messerangriff teils schwer verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte.