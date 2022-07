Kopenhagen: Drei Menschen in Einkaufszentrum erschossen

Aktualisiert am 04.07.2022 - 04:37 Uhr

Aktualisiert am 04.07.2022 - 04:37 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Drei Menschen in Kopenhagener Einkaufszentrum erschossen

SchĂŒsse knallen durch ein Einkaufszentrum in der dĂ€nischen Hauptstadt. Es gibt Opfer. Ein 22-JĂ€hriger wird festgenommen.

Nach der Bluttat in einem Kopenhagener Einkaufszentrum mit mindestens drei Toten sucht die dĂ€nische Polizei fieberhaft nach den HintergrĂŒnden fĂŒr die Tat. "Wir kennen das Motiv bisher nicht, aber ich kann versichern, dass die Behörden alles unternehmen, um diesen Fall aufzuklĂ€ren und die Verantwortlichen strafrechtlich verfolgt werden können", sagte Justizminister Mattias Tesfaye der Agentur Ritzau.

Polizeichefinspektor SÞren Thomassen sagte in der Nacht zu Montag in der dÀnischen Hauptstadt örtlichen Medien zufolge, bei den Opfern handele es sich um einen Mann zwischen 40 und 50 Jahren und zwei junge Menschen. Drei weitere Menschen seien schwer verletzt und in kritischem Zustand. ZunÀchst hatte die Polizei genaue Opferzahlen nicht genannt.