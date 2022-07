Chicago | USA: Schüsse bei Parade zum Nationalfeiertag in Highland Park – sechs Tote

Zeugen berichten von mehreren SchĂĽssen

"Genug ist genug!"

Der demokratische Kongress-Abgeordnete Brad Schneider war nach eigenen Angaben vor Ort. Auf Twitter erklärte er, er und sein Team seien in Sicherheit. Er sprach den Familien der Opfer sein Beileid aus und versprach, sich für mehr Sicherheit einzusetzen. "Genug ist genug!", so Schneider.

Die USA feiern am heutigen vierten Juni ihren Unabhängigkeitstag. Aus diesem Anlass gibt es in vielen Orten Paraden. In den Vereinigten Staaten kommt es immer wieder zu Angriffen mit Schusswaffen. Zuletzt wurde die Debatte um eine Verschärfung der Waffengesetze nach dem Massaker an einer texanischen Grundschule mit 21 Todesopfern Ende Mai neu entfacht. Schusswaffen sind in den Vereinigten Staaten relativ leicht erhältlich.