Was über den mutmaßlichen Täter von Highland Park bekannt ist

Mehrere US-Medien berichteten ├╝ber die Videos, nachdem der mutma├čliche Sch├╝tze Stunden nach der Tat von der Polizei gefasst worden war. Ermittler hatten zuvor ein Fahndungsfoto des Verd├Ąchtigen auf Twitter ver├Âffentlicht. Die Beh├Ârden gaben sein Alter zun├Ąchst mit 22 Jahren an, in einem FBI-Bulletin hie├č es sp├Ąter, er sei 21 Jahre alt.

Waffe ├╝berf├╝hrte Robert C.

Auch ├╝ber die Eltern des mutma├člichen T├Ąters gibt es Informationen. Der Vater soll ein Feinkosth├Ąndler sein, der vor einigen Jahren f├╝r das Amt des B├╝rgermeisters in Highland Park kandidiert hatte. Die Mutter soll als Heilerin arbeiten und wurde offenbar in der Vergangenheit wegen Verdachts auf h├Ąusliche Gewalt verhaftet. Zudem soll C. zwei Geschwister haben.

Medienberichten zufolge war C. anhand der Waffe identifiziert worden. Ermittler h├Ątten DNA-Spuren an dem Gewehr gefunden, das der Verd├Ąchtige am Ort des Geschehens in Highland Park n├Ârdlich von Chicago (Bundesstaat Illinois) zur├╝ckgelassen habe, berichtete der US-Sender NBC News. Etwa zehn Stunden nach der Tat war der junge Mann am Abend (Ortszeit) nach einer Verfolgungsjagd an einer Kreuzung festgenommen worden.