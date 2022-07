Augenzeugin über Attentat am Independence Day: "Jetzt ist es endlich vorbei"

Auch Sie haben sich die Parade zum Independence Day angesehen. Woran k├Ânnen Sie sich erinnern?

Ich war mit meinen Eltern bei der Parade, ganz am Ende der Route. Dort, wo ich selbst auch als Kind immer gestanden habe. Die Einsatzwagen von Feuerwehr und Polizei, die immer den Anfang des Umzugs bilden, waren gerade an uns vorbeigefahren. Pl├Âtzlich rannten Menschen von ├╝berallher. Es herrschte v├Âlliges Chaos. Die Musikkapellen der High-School-Bands h├Ârten auf zu spielen. Die Jugendlichen rannten nur noch weg. Wir versuchten, irgendwie herauszufinden, was passiert ist. Mein Vater war fr├╝her Polizist und sagte dann: "Das sieht so aus, als w├╝rde ein Attent├Ąter um sich schie├čen."

Was geschah dann?

Es war total surreal. Die Einsatzfahrzeuge, die eigentlich Teil der Parade sind, wechselten schlagartig in einen Notfallmodus. Die Beamten knallten die T├╝ren zu. Ein Rettungswagen drehte um. Zwei Polizeiautos flogen geradezu die Stra├če entlang mitten in die Parade hinein. Zwei Frauen riefen: "Weg hier, sofort weg hier. Lauft heim und geht in Deckung!" Wir schnappten unsere Sachen und rannten in einen nahegelegen Park, gleich bei der Feuerwache. Dann sahen wir immer mehr gepanzerte Polizeiwagen und schwer bewaffnete Beamte mit Maschinengewehren im Anschlag. Wow, das war alles vollkommen wahnsinnig.

Was dachten Sie in dem Moment?

Einfach nur: Das kann nicht sein. Ein Shooting hier? Seit 30 Jahren bin ich bei dieser Parade. Das ist eigentlich eine wohlhabende Gegend, ein beschaulicher Vorort von Chicago. Ich erinnere mich zwar noch an Scharfsch├╝tzen nach dem 11. September, die damals den Umzug sch├╝tzen sollten. Mit so einem Vorfall aber hat jetzt offenbar niemand gerechnet. Es f├╝hlt sich seltsam an, eben weil es schon mal mehr Schutz gegeben hat. Zuerst dachte ich: Vielleicht ist es Gang-Kriminalit├Ąt? Aber uns war allen schnell klar, das ist ein Attent├Ąter mit einem Sturmgewehr und es kann viele Tote geben.

Rannte um ihr Leben: Nicole Graham aus Parkland High (Quelle: privat)

Ist Ihnen der T├Ąter bekannt? Sein Vater soll vor einiger Zeit als B├╝rgermeisterkandidat angetreten sein.