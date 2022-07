Münster: Ermittlungen gegen Polizisten wegen rechtsextremer Chats

Mehrere SEK-Beamte in Münster wurden suspendiert. Sie sollen in einer Chatgruppe rechtsextreme Inhalte verbreitet haben.

Wegen unter anderem rechtsextremen Inhalten in einer Chatgruppe wird gegen acht Polizisten ermittelt, von denen sieben noch zum SEK Münster gehören. Der achte Beschuldigte sei inzwischen in einer anderen Behörde, so Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf am Freitag bei einer Pressekonferenz. Die Chats – zwischen 2013 und 2018 entstanden – seien offenbar teilweise rechtsextrem, gewaltverherrlichend und sexistisch gewesen.